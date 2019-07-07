Телеведущая сообщила в своем Instagram-аккаунте, что стала совладелицей
рекламного агентства. Пользователи соцсети
обнаружили восемь ошибок в семи предложениях, которые написала Ксения Собчак.
Телеведущая сообщила в своем Instagram-аккаунте, что стала совладелицей
рекламного агентства. Пользователи соцсети
обнаружили восемь ошибок в семи предложениях, которые написала Ксения Собчак.
В числе тех, кто разнес знаменитость за вопиющую
безграмотность, оказалась и скандальный блогер Лена Миро. По этому поводу она резко
высказалась в своем Telegram-канале.
"Внимательные подписчики обнаружили целых восемь
ошибок в семи предложениях, написанных Ксенией Собчак. В коротком посте Собчак
пропустила и поставила лишние запятые, а слово "агентство" написала без первой
буквы "т". Нет, ну а чего удивляться, если она и в самом деле недалекого ума
лошадь?" – обрушилась с критикой на звезду светский обозреватель.
В свою очередь поклонники
телеведущей отметили, что она не в первый раз пишет слова с ошибками. Они
были поражены тому, что Ксения Собчак, окончившая МГИМО. "…Может, не она
пишет? Будем надеяться", – высказался один из фолловеров светской львицы.
На пост Ксении знаменитости обратил внимание и Telegram-канал
"Планерка". "Легко определить, когда пишет свои посты сама.
Орфография и пунктуация курят в сторонке. Про правильность пробелов вообще
молчим", – отметили авторы. не стала отвечать на замечания.