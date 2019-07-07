Телеведущая сообщила в своем Instagram-аккаунте, что стала совладелицей рекламного агентства. Пользователи соцсети обнаружили восемь ошибок в семи предложениях, которые написала Ксения Собчак.

Телеведущая сообщила в своем Instagram-аккаунте, что стала совладелицейрекламного агентства. Пользователи соцсетиобнаружили восемь ошибок в семи предложениях, которые написала Ксения Собчак.В числе тех, кто разнес знаменитость за вопиющуюбезграмотность, оказалась и скандальный блогер Лена Миро. По этому поводу она резковысказалась в своем Telegram-канале."Внимательные подписчики обнаружили целых восемьошибок в семи предложениях, написанных Ксенией Собчак. В коротком посте Собчакпропустила и поставила лишние запятые, а слово "агентство" написала без первойбуквы "т". Нет, ну а чего удивляться, если она и в самом деле недалекого умалошадь?" – обрушилась с критикой на звезду светский обозреватель.В свою очередь поклонникителеведущей отметили, что она не в первый раз пишет слова с ошибками. Онибыли поражены тому, что Ксения Собчак, окончившая МГИМО. "…Может, не онапишет? Будем надеяться", – высказался один из фолловеров светской львицы.На пост Ксении знаменитости обратил внимание и Telegram-канал"Планерка". "Легко определить, когда пишет свои посты сама.Орфография и пунктуация курят в сторонке. Про правильность пробелов вообщемолчим", – отметили авторы. не стала отвечать на замечания.