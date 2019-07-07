Немецкому судну Айлан Курди, на борту которого находятся 65 спасенных в Средиземном море мигрантов, не разрешили войти в территориальные воды Мальты.

Немецкому судну "Айлан Курди", на борту которого находятся 65 спасенных в Средиземном море мигрантов, не разрешили войти в территориальные воды Мальты.Судно принадлежит германской неправительственной организации Sea-Eye. Там сообщили, что мигранты были спасены в международных водах неподалеку от Ливии.В Sea-Eye надеются, что Мальта все же позволит судну войти в свой порт, когда Германия и другие страны ЕС предложат принять этих людей. "Мы ожидаем, что Мальту здесь не оставят в одиночестве", — заявила представитель неправительственной организации Карлотта Вайбль, слова которой цитирует ТАСС.Судно названо по имени трехлетнего сирийского мальчика Айлана Курди, трагически погибшего при попытке пересечь Средиземное море в 2015 году. Судно с мигрантами сначала безуспешно пыталось зайти в порт острова Лампедуза, однако итальянские власти не дали разрешения на это.