Президент Украины публично сорвался на украинце в Facebook. Владимир Зеленский нахамил соотечественнику, сделавшему ему замечание.

Президент Украины публично сорвался на украинце в Facebook. Владимир Зеленский нахамил соотечественнику, сделавшему ему замечание.На странице главы Офиса президента Андрея Богдана появился снимок, на котором он вместе с Владимиром Зеленским и первой леди позируют на фоне Ниагарского водопада. Один из пользователей соцсети обратил внимание на то, что официальный визит украинского лидера в Канаду длился с 1 по 3 июля. Любопытный украинец спросил, что глава государства делал в Канаде 4 июля."А где же ты, солнышко, было 4-й день? Не в той же Канаде, отдыхая за наш счет от целого месяца президентства?" – поинтересовался соотечественник Владимира Зеленского. Президент, не сдержавшись, набросился на него после замечания с едким сарказмом. "А я, тучка ты моя, был в Киеве, на работе. Выкладывают пиарщики иногда позже, ласточка ты моя внимательная!".Отметим, ранее в пресс-службе Владимира Зеленского опубликовали анонс его визита в Канаду, перепутав столицу Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто. На казусный инцидент обратили внимание СМИ.Как писали "Дни.ру", ранее навлек на себя подозрения пользователей Сети в употреблении наркотиков. В интернете появилось видео с одного из заседаний, на котором президент ведет себя очень странно. На выложенных кадрах постоянно меняется в лице, часто пьет воду или сосредоточенно и мучительно смотрит вдаль, пока чиновники отчитываются о работе