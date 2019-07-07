Завладев деньгами потерпевшей, злоумышленники перестали выходить на связь...

Оперуполномоченные Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.В полицию поступило заявление от москвички о мошенничестве.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие 30-летний и 29-летний жители столицы.Установлено, что злоумышленники создали подставную фирму по продаже бытовой техники и различных запчастей. В сети Интернет они от имени своей компании создали сайт, на котором разместили рекламу о продаже указанной продукции и оставили контактные данные для связи. Потерпевшая нашла на нем объявление о продаже лодочного мотора. Женщина перевела денежные средства на счет злоумышленников, а обещанный товар не получила. Завладев деньгами, злоумышленники перестали выходить на связь. Похищенным они распорядись по своему усмотрению.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В ходе проверки полицейские установили причастность подозреваемых к ранее совершенному аналогичному эпизоду противоправной деятельности на территории столичного региона.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22