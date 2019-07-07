В Санкт-Петербурге продолжаются гонки Sailing Champions League, отборочного турнира сильнейших яхтсменов Европы. Местная погода в очередной раз внесла свои коррективы в ход регаты. За второй день лиги чемпионов Европы смогли провести лишь четыре гонки.

В Санкт-Петербурге продолжаются гонки Sailing Champions League, отборочного турнира сильнейших яхтсменов Европы. Местная погода в очередной раз внесла свои коррективы в ход регаты. За второй день лиги чемпионов Европы смогли провести лишь четыре гонки.Ливень и резкий ветер пятницы в субботу, 6 июля, сменились практически полным штилем. Гоняться спортсменам пришлось при скорости движения воздуха в 4-5 узлов, и даже этих условий дожидались несколько часов.Но во всем есть свои плюсы – иностранные гости смогли, наконец, по достоинству оценить красоту исторического центра города, Петропавловскую крепость и здания на Дворцовой набережной на другом берегу Невы.По итогам второго дня гонок по-прежнему лидирует немецкая команда Wassersport-Verein Hemelingen, на втором месте удерживается еще одна команда из Германии Bayerischer Yacht-Club. А вот российская команда Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга за четыре гонки смогла существенно изменить свои результаты и взлетела на 3-е место."Хорошо взяли старт, в нужном месте, и всё получилось, — говорит Анна Басалкина, шкипер команды академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга. — Разогнались, рассчитали по времени течение, потому что оно выносило, очень тяжело рассчитать в слабый ветер".В воскресенье, 7 июля, командам лучших яхт-клубов Европы предстоит последний гоночный день в третьем квалификационном этапе Евролиги. По результатам станет известно, кто выступит в финале Sailing Champions League в швейцарском Санкт-Морице.