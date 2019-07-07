Утверждение полномочий РФ в ПАСЕ не является карт-бланшем, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании ПА ОБСЕ. Она также добавила, что ассамблея рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям и конкретным требованиям.

Утверждение полномочий РФ в ПАСЕ не является карт-бланшем, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании ПА ОБСЕ. Она также добавила, что ассамблея рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям и конкретным требованиям, передает РИА Новости. В частности, ПАСЕ не меняет свою позицию по принадлежности Крыма, уточняет ТАСС.Однако Мори-Паскье вынуждена признать, что отсутствие диалога с Россией может создать тупиковую ситуацию.Россия не участвовали в работе ПАСЕ в течение пяти последних лет после того как Крым по результатам референдума вошел в состав России.