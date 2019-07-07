Артист поделился с поклонниками в Instagram неожиданной новостью. Дмитрий
Певцов записал интригующий видеоролик с супругой.
Артист поделился с поклонниками в Instagram неожиданной новостью. Дмитрий
Певцов записал интригующий видеоролик с супругой.
Актеры, прожившие в браке более 20
лет, приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа столицы. Дмитрий Певцов предложил
пользователям соцсети самим догадаться, зачем они с Ольгой Дроздовой приехали в
центр Москвы.
"Ответ
на нашу ЗАГАДКУ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
Прим. ред.) ждем от вас с нетерпением. Чтобы
избежать сплетен и публикаций в желтой прессе, Дмитрий Певцов сразу подчеркнул,
что он не собирается разводиться с женой.
Большинство поклонников
предположили, что Дроздова все-таки решилась взять фамилию мужа. Друзья пары
понадеялись, что супруги решились на усыновление. Другие уверены, что Дмитрий Певцов
с женой приехали к ЗАГСу по случаю годовщины.
Актер обещал позже поделиться
ответом на эту интригу. В любом случае, подписчики уверены, что в знаменитость грядут
позитивные перемены.
Напомним, Дмитрий Певцов
поделился архивным фото с Ольгой Дроздовой. Роман артистов начался в 1991
году, на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Они полюбили друг друга с
первого взгляда. Звезды поженились через три года.
Как писали "Дни.ру", ранее обратился к президенту России Владимиру Путину в соцсети. Актер набрался смелости и попросил, чтобы глава государства выделил здание под театр для курса