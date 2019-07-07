Артист поделился с поклонниками в Instagram неожиданной новостью. Дмитрий Певцов записал интригующий видеоролик с супругой.

Артист поделился с поклонниками в Instagram неожиданной новостью. ДмитрийПевцов записал интригующий видеоролик с супругой.Актеры, прожившие в браке более 20лет, приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа столицы. Дмитрий Певцов предложилпользователям соцсети самим догадаться, зачем они с Ольгой Дроздовой приехали вцентр Москвы."Ответна нашу ЗАГАДКУ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –Прим. ред.) ждем от вас с нетерпением. Чтобыизбежать сплетен и публикаций в желтой прессе, Дмитрий Певцов сразу подчеркнул,что он не собирается разводиться с женой.Большинство поклонниковпредположили, что Дроздова все-таки решилась взять фамилию мужа. Друзья парыпонадеялись, что супруги решились на усыновление. Другие уверены, что Дмитрий Певцовс женой приехали к ЗАГСу по случаю годовщины.Актер обещал позже поделитьсяответом на эту интригу. В любом случае, подписчики уверены, что в знаменитость грядутпозитивные перемены.Напомним, Дмитрий Певцовподелился архивным фото с Ольгой Дроздовой. Роман артистов начался в 1991году, на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Они полюбили друг друга спервого взгляда. Звезды поженились через три года.Как писали "Дни.ру", ранее обратился к президенту России Владимиру Путину в соцсети. Актер набрался смелости и попросил, чтобы глава государства выделил здание под театр для курса