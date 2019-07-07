Рейсовый автобус перевернулся близ немецкого города Лихтенау (Восточная Вестфалия).

Рейсовый автобус перевернулся близ немецкого города Лихтенау (Восточная Вестфалия), пострадали порядка 40 человек, сообщает Welt.По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством и съехал с дороги в кювет. В результате автобус перевернулся. 44 человека получили травмы, 10 (в том числе оба водителя) — тяжелые.Трасса A44 на несколько часов была перекрыта, сейчас движение в обоих направлениях восстановлено.