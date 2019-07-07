Глава украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук рассказал в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1, что никогда не хотел стать президентом.

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", что никогда не хотел стать президентом."Не думал об этой должности по одной простой причине. Не потому что недооценивал себя или не считал возможным претендовать на эту должность, меня не было никогда сомнений, что я бы мог это сделать. Однако моя принципиальная и последовательная позиция сформировала мне определенное отношение у людей, которые живут, например, в Западной Украине", — пояснил он, добавив, что эта позиция "многим не подходит".Тем не менее Медведчук активно участвует в политической жизни Украины. Во время президентской кампании поддерживал кандидата Юрия Бойко, а теперь его партия участвует в парламентских выборах и выступает за восстановление отношений с Россией. На Украине это многим не нравится, и каждое появление Медведчука в России заканчивается возбуждением уголовного дела.