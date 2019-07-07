При взрыве бензовоза в Свердловской области, по уточненным данным, погибли три человека. Есть пострадавшие. По одной из версий, водитель решил подвезти туристов и посадил их на цистерну. В какой-то момент он потерял управление, и автомобиль съехал в кювет. По сообщению прокуратуры Свердловской области, на взорвавшемся бензовозе ехали десять туристов.

При взрыве бензовоза в Свердловской области, по уточненным данным, погибли три человека. Есть пострадавшие. По одной из версий, водитель решил подвезти туристов и посадил их на цистерну. В какой-то момент он потерял управление, и автомобиль съехал в кювет, передает телеканал "Россия 24".По сообщению прокуратуры Свердловской области, на взорвавшемся бензовозе ехали десять туристов. По предварительной информации, вначале двое туристов попросили водителя автоцистерны довезти их до автодороги, а затем во время движения по промышленной дороге с Иовского плато в сторону дороги Карпинск — Кытлым их остановили еще восемь туристов.По данным прокуратуры, водитель бензовоза разрешил людям сесть на цистерну, а в дальнейшем не выбрал безопасный скоростной режим, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью. Водитель сказал всем спрыгивать, после чего спрыгнул сам. Он остался жив.По данным главка МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности двух или более лиц", передает ТАСС.