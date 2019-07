Скандалом и очередным выпадом в инфовойне против России назвал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отказ в аккредитации журналистов RT и Sputnik на предстоящую Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне. По словам Пушкова, отказ журналистам со стороны МИД Британии дискредитирует саму идею этой конференции.

Скандалом и очередным выпадом в инфовойне против России назвал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отказ в аккредитации журналистов RT и Sputnik на предстоящую Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне. По словам Пушкова, отказ журналистам со стороны МИД Британии дискредитирует саму идею этой конференции: она начинается с нарушения принципов свободы прессы и информации, написал сенатор в "Твиттере".Накануне британский МИД отказал корреспонденту российского агентства Sputnik Дэниелу Риду в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая пройдет 10-11 июля. По словам самого журналиста, причину отказа объяснили крайне странно: якобы это было сделано по рекомендации некой Дженни.Как пояснил Рид, он не в курсе, кто такая Дженни и почему она посоветовала не пускать его на конференцию. Журналист отправил в МИД письмо, но ответа не получил, звонил, но ему также не ответили. В итоге Риду прислали письмо с отказом без объяснения причин.В пятницу, 5 июля, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, что в аккредитации на эту же конференцию отказали журналистам RT. "По телефону нам сказали: Sorry, we are full ("Извините, мест нет"). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы — она не для всех", — отметила Симоньян.Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прогнозирует усиление запретов против российских СМИ в Великобритании после сообщения Форин-офиса о намерении Великобритании выделить в течение трех лет 18 миллионов фунтов на противодействие дезинформации и фальсификации новостей в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах.По мнению Косачева, высказанному им в своем "Фейсбуке", теперь следует ожидать скорых запретов и репрессий против RT и иных российских СМИ, а также усиления поддержки "правильно" ориентированных журналистов во всем мире.Решение Форин-офиса выделить средства на борьбу с недостоверной информацией прокомментировал и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС. По его мнению, цель Лондона — не противодействие фальсификации новостей, а снижение градуса тех тенденций, которые в системе координат самого Форин-офиса представляются деструктивными. Аналогично действуют и Соединенные Штаты, вмешиваясь через неправительственные организации в конституционный строй других стран, сказал Слуцкий.По его мнению, ситуация с конструированием новой европейской архитектуры на разных международных площадках в Европе не устраивает Соединенное Королевство, так что под оболочкой борьбы с fake news выделяются достаточно большие деньги. В ближайшее время, по словам Слуцкого, выяснится, как эти средства будут структурированы.