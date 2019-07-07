Певица поделилась с поклонниками любопытным видео в Instagram. Лолита Милявская продемонстрировала, как выглядит по утрам.

Певица поделилась с поклонниками любопытным видео в Instagram. ЛолитаМилявская продемонстрировала, как выглядит по утрам.Исполнительница,переживающая сейчас расставание с 43-летним мужем Дмитрием Ивановым,опубликовала ролик в косметической маске. В своем микроблоге Лолита Милявская поделилась первым видеопосле объявления о разводе с супругом, где показала свое "истинное лицо".На видео артисткакрупным планом снимает свое лицо в пенистой маске. "Вот такая я утром, обычноутро у меня так и начинается. Я снимаю с себя всю пену, все, что можно с себяснять, ну и дальше иду как человек. А сейчас на мне выступает такая штука, хотьбрейся. Вот оно, истинное лицо женщины", – заявила знаменитость.Своим откровеннымроликом Лолита Милявская собрала море комментариев. Многие фолловерывосхитились смелостью и непосредственностью певицы. "Очень искренняя инепосредственная!!! Восхищаюсь Вами!!!", "Лолита, вы в любом видекрасавица", "Шикарная как всегда", – поддержали Лолиту Милявскую поклонники.В подписи к своемупосту звезда сообщила, что направляется в Донецк. Подписчики изэтого города отметили, что с нетерпением ждут с ней встречи на концерте. "Ждемвашего концерта в Донецке, сегодня встретимся", "Очень рады Вам и Вашемуприезду в Донецк", – отреагировали фанаты певицы.Напомним, развод с ДмитриемИвановым станет пятымдля . Пара поженилась в 2010 году.