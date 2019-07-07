Певица поделилась с поклонниками любопытным видео в Instagram. Лолита
Милявская продемонстрировала, как выглядит по утрам.
Певица поделилась с поклонниками любопытным видео в Instagram. Лолита
Милявская продемонстрировала, как выглядит по утрам.
Исполнительница,
переживающая сейчас расставание с 43-летним мужем Дмитрием Ивановым,
опубликовала ролик в косметической маске. В своем микроблоге Лолита Милявская поделилась первым видео
после объявления о разводе с супругом, где показала свое "истинное лицо".
На видео артистка
крупным планом снимает свое лицо в пенистой маске. "Вот такая я утром, обычно
утро у меня так и начинается. Я снимаю с себя всю пену, все, что можно с себя
снять, ну и дальше иду как человек. А сейчас на мне выступает такая штука, хоть
брейся. Вот оно, истинное лицо женщины", – заявила знаменитость.
Своим откровенным
роликом Лолита Милявская собрала море комментариев. Многие фолловеры
восхитились смелостью и непосредственностью певицы. "Очень искренняя и
непосредственная!!! Восхищаюсь Вами!!!", "Лолита, вы в любом виде
красавица", "Шикарная как всегда", – поддержали Лолиту Милявскую поклонники.
В подписи к своему
посту звезда сообщила, что направляется в Донецк. Подписчики из
этого города отметили, что с нетерпением ждут с ней встречи на концерте. "Ждем
вашего концерта в Донецке, сегодня встретимся", "Очень рады Вам и Вашему
приезду в Донецк", – отреагировали фанаты певицы.
Напомним, развод с Дмитрием
Ивановым станет пятым
для . Пара поженилась в 2010 году.