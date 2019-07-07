Водитель, ехавший по дороге шашками, столкнулся с перестраивавшимся такси, после чего вылетел на встречную полосу, протаранил легковушку и врезался в грузовик. Момент страшной аварии попал в объектив регистратора авто, в салоне которого погибли два человека.

В Сети опубликованы кадры с регистратора, установленного в салоне автомобиля Mazda, ставшего участником фатального дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую субботу, 6 июля, на улице Комдива Орлова в Москве.Судя по записи, водитель машины, из которой велась съемка, вел авто достаточно агрессивно, перемещаясь между рядами "шашками". В какой-то момент он столкнулся с перестраивавшимся автомобилем такси, после чего вылетел на полосу встречного движения.На "встречке" Mazda протаранила Opel, после чего в нее врезался МАЗ.Как сообщалось ранее, в результате инцидента погибли два человека – водитель и пассажир легковушки, выехавший на встречную полосу. Еще один человек, находившийся на заднем пассажирском сидении в Mazda, был госпитализирован в тяжелом состоянии.По некоторым данным, погибшим было по 20 лет. Для извлечения их тел из искореженного транспортного средства, спасателям пришлось задействовать специальные инструменты.