Особую обеспокоенность возможным использованием трубопроводов Северный поток – 2 и Турецкий поток нецелевым образом выразил Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Обеспокоенность возможным использованием трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" нецелевым способом выразил Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).Этот пункт был включен в резолюцию по поводу энергетической безопасности в регионе ОБСЕ. В тексте документа особо подчеркивалось, что трубопроводы могут использоваться как средство экономического принуждения стран, зависящих от энергопоставок. Таким образом создается благоприятная среда для различного рода злоупотреблений.Принимаемые резолюции будут включены в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи. Сессия проходит в Люксембурге. Завершится в понедельник.Проект "Северный поток — 2" заключается в строительстве двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Пойдет в обход транзитных государств, общая мощность – 55 миллиардов кубических метров в год, передает ТАСС.