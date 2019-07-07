Роспотребнадзор выяснил, откуда в пирожке, купленном в петербургском магазине, взялись опарыши.

Роспотребнадзор выяснил, откуда в пирожке, купленном в петербургском магазине, взялись опарыши, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что 6 июня в магазине индивидуального предпринимателя Меджиева покупательница приобрела пирожок с опарышами. По ее жалобе Роспотребнадзор провел проверку в магазине. Выяснилось, что пирожки прочая сдоба выпекается в магазине из замороженных полуфабрикатов. Однако в магазине не выдерживается температурный режим хранения выпечки, нарушаются сроки реализации, уборка не производится, в торговом зале летают мухи. Решение по привлечению владельца магазина к ответственности будет принято после окончания проверки.Неделю назад в северной столице более 30 человек отравились, пообедав шаурмой. Оказалось, что у работников кафе отсутствуют санитарные книжки, а один из работников был болен кишечной инфекцией. Всего в Боткинскую больницу с диагнозом "сальмонеллез" госпитализированы 28 человек.