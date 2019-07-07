На 54-м международном кинофестивале в чешских Карловых Варах Большую премию получил фильм российского режиссера Бориса Акопова Бык. Он удостоился высокой награды в конкурсной секции К Востоку от Запада.

На 54-м международном кинофестивале в чешских Карловых Варах Большую премию получил фильм российского режиссера Бориса Акопова "Бык". Он удостоился высокой награды в конкурсной секции "К Востоку от Запада".В главной категории на кинофестивале победила болгарско-греческая картина "Отец" режиссеров Кристины Грозевой и Петара Валханова. Специального призма жюри был удостоен немецкий фильм "Лара". А лучшим документальным фильмом признан эстонско-латышский фильм "Бессмертный".Приз за лучшую женскую роль получила Коринна Гарфоуч за роль в фильме "Лара", за лучшую мужскую — Милан Ондрик, сыгравший в ленте "Быть свету". Лучшим режиссером назван создатель фильма "Патрик" Тим Милентс.В секции "К Востоку от Запада" специальный приз получила украинская картина "Мои тихие мысли". Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI был вручен создателям испанского фильма "Августовская мадонна". Приза Экуменического жюри удостоилась картина "Лара", специальной премии этого же жюри — чешско-словацкий фильм "Быть свету".Приз Федерации кинокритиков Европы и Средиземноморья FEDEORA получат авторы турецко-немецко-французской картины "Цензор". Приз Europa Cinemas Label за лучший фильм в секции "На Восток от Запада" вручен создателям фильма "Скандинавское молчание". Приз зрительских симпатий получил документальный фильм Ольги Соммер об известном чешском режиссере и актере Йиржи Сухи.Приз "Хрустальный глобус" за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа вручен американской актрисе Патриции (Патрише) Кларксон.Церемония торжественного закрытия фестиваля в Карловых Варах прошла вечером в субботу, 6 июля, пишет РИА Новости.До этого фильм "Бык", который рассказывает о "лихих 90-х", получил гран-при на фестивале "Кинотавр" в Сочи.