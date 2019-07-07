Россия победила на международном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Финал турнира прошел в Екатеринбурге.

Россия победила на международном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Финал турнира прошел в Екатеринбурге.Нашу страну представляла сборная "Отцы и дети". В нее вошли участники флагманских проектов платформы "Россия — страна возможностей", это кубок "Управляй" и конкурс "Лидеры России".Всего в Екатеринбург приехали команды из 20 стран Европы, Америки, Азии и Африки. В каждую из них входили студенты, предприниматели и госслужащие. Им предстояло показать навыки ведения бизнеса и принятия решений при помощи специального симулятора. Для России победа на турнире стала уже шестой по счету, передает телеканал "Россия 24".