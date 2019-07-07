Сразу несколько операторов получат право отслеживать транзит грузов, которые подпадают под действие принятых российскими властями ограничительных мер, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Сразу несколько операторов получат право отслеживать транзит грузов, которые подпадают под действие принятых российскими властями ограничительных мер, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.По его словам, уже подготовлен проект соответствующего временного регламента. "Временный регламент будет действовать пока его не отменят. Специальных сроков внутри него не обозначено", — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.Он напомнил, что Минтранс предлагал поручить эту работу единому оператору — "дочке" оператора государственной системы "Платон". По его словам, эта компания уже подготовила все необходимое, чтобы начать работу на 20 пунктах пропуска и контрольно-пропускных пунктах. Однако решение о назначении данного оператора единственным исполнителем этой услуги принято не было.Планировалось, что 1 июля этого года российские и международные перевозчики получат возможность перевозить автомобильным и железнодорожным транспортом "санкционные" товары через РФ транзитом при использовании электронных навигационных пломб. Это, по прогнозам Минтранса, позволило бы увеличить объем транзита на 82 тысячи международных перевозок в год.Ограничения на ввоз в Россию ряда товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран ЕС были введены в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции, введенные в связи с событиями на Украине. Эти меры действуют и по сей день.