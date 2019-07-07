Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.

Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.Как уточнили сотрудники посольства, семь человек улетели рейсом компании Nordwind, остальные трое полетят самолетом Air France.Ранее сообщалось, что пассажиры прибыли из России в Канкун рейсом авиакомпании Azur Air 4 июля. Однако по прибытии миграционная служба установила, что у троих пассажиров профиль не соответствует туристическому. Такое могло произойти, если прибывшие не смогли показать обратные билеты, подтвердить бронь отеля либо доказать наличие средств для пребывания в Мексике.Троим пассажирам был запрещен въезд на территорию Мексики, и они находятся в черном списке, передает РИА Новости. Еще у четверых были паспорта РФ, но они прибыли из Узбекистана, в связи с чем миграционная служба Мексики заподозрила, что их паспорта фальшивые.