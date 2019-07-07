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<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2019-sil-net-uzhe-kudryavceva-muchaetsya-ot-strashnyx-bolej.html" target="_blank">Сил нет уже: Кудрявцева мучается от страшных болей</a> - Телеведущая сообщила в Facebook, что ей срочно нужен врач. Лера Кудрявцева перепробовала много средств, чтобы избавиться от недомоганий, но ничего не помогло.