Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин сделал в Instagram сенсационное заявление по поводу инцидента с Примадонной на Рижском вокзале. Он сообщил о том, что Алла Пугачева звонила после громкой истории в руководство РЖД.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделалв Instagram сенсационное заявление по поводу инцидента с Примадонной на Рижскомвокзале. Он сообщил о том, что Алла Пугачева звонила после громкой истории вруководство РЖД.Шоумен рассказал, чтопевица лично позвонила исполняющему обязанности директора железнодорожныхвокзалов РЖД Константину Кравцову. Примадонна попросила не увольнять начальникаРижского вокзала."Лично я считаю, чтоПугачева поступила, по-человечески, правильно", – отметил Андрей Разин. "Конечно, правильно, что позвонила. Какой-нибудь Киркоров даже бы,наверное, и не почесался", – поддержал точку зрения продюсера один изфолловеров.Ранее шоумен говорил,что дни начальника Рижского вокзала на его посту сочтены. Всему виной инцидент,когда на перроне появился автомобиль с Аллой Пугачевой, который подвез ее ксамому вагону.Как писали "Дни.ру",многие россияне ополчились на Примадонну после этого случая, сочтя ее выходкугадкой: мол, совсем зазналась. Многие выразили свое возмущениетем фактом, что певица не могла дойти до вагона "своим ходом". Эта историяполучила широкую огласку в СМИ.Отметил, в настоящеевремя а с семьей отдыхает в Юрмале. На днях они с Максимом Галкинымпосетили выступление шоу-балета "Тодес". К знаменитостям было приковано всевнимание публики.