Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин сделал
в Instagram сенсационное заявление по поводу инцидента с Примадонной на Рижском
вокзале. Он сообщил о том, что Алла Пугачева звонила после громкой истории в
руководство РЖД.
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделал
в Instagram сенсационное заявление по поводу инцидента с Примадонной на Рижском
вокзале. Он сообщил о том, что Алла Пугачева звонила после громкой истории в
руководство РЖД.
Шоумен рассказал, что
певица лично позвонила исполняющему обязанности директора железнодорожных
вокзалов РЖД Константину Кравцову. Примадонна попросила не увольнять начальника
Рижского вокзала.
"Лично я считаю, что
Пугачева поступила, по-человечески, правильно", – отметил Андрей Разин. "Конечно, правильно, что позвонила. Какой-нибудь Киркоров даже бы,
наверное, и не почесался", – поддержал точку зрения продюсера один из
фолловеров.
Ранее шоумен говорил,
что дни начальника Рижского вокзала на его посту сочтены. Всему виной инцидент,
когда на перроне появился автомобиль с Аллой Пугачевой, который подвез ее к
самому вагону.
Как писали "Дни.ру",
многие россияне ополчились на Примадонну после этого случая, сочтя ее выходку
гадкой: мол, совсем зазналась. Многие выразили свое возмущение
тем фактом, что певица не могла дойти до вагона "своим ходом". Эта история
получила широкую огласку в СМИ.
Отметил, в настоящее
время а с семьей отдыхает в Юрмале. На днях они с Максимом Галкиным
посетили выступление шоу-балета "Тодес". К знаменитостям было приковано все
внимание публики.