Трое саперов Вооруженных сил Украины подорвались, устанавливая мины у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Кряковки.

Трое саперов Вооруженных сил Украины подорвались, устанавливая мины у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Кряковки. Бойцы не соблюдали требования элементарной безопасности, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.В ЛНР уже заявляли о том, что украинские военнослужащие беспорядочно минируют зону силовой операции. Это уже привело к гибели 25 человек и ранению 80 в 2018 году, передает ТАСС.