Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму. Так не вернуть контроль над территориями, считает кандидат в депутаты Верховной рады от партии Слуга народа Даниил Гетьманцев.

Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму. Так не вернуть контроль над территориями, считает кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" Даниил Гетьманцев.Политик подчеркнул, что в его партии есть разногласия по поводу водоснабжения Крыма.До 85% необходимой пресной воды раньше Крыму поставляла Украина через Северо-Крымский канал. Ее хватало на полив 140 тысяч гектаров полей. Когда Крым воссоединился с Россией, водоснабжение прекратилось. Более всего пострадали север и восток Крыма, передает РИА Новости.Крым стал российским регионом в марте 2014 года. Согласно нормам международного права, в Крыму был проведен референдум, большинство крымчан высказалось за присоединение. Российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".