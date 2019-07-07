Состояние семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую систематически избивали родственники, по-прежнему оценивается как тяжелое. Ранее медики поместили девочку в барокамеру, насыщенную кислородом. Однако за последние сутки улучшение в мягких тканях рук, пострадавших при переломах и во время избиений, не наблюдается.

Состояние семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую систематически избивали родственники, по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля).Ранее медики поместили девочку в барокамеру, насыщенную кислородом. Однако за последние сутки улучшение в мягких тканях рук, пострадавших при переломах и во время избиений, не наблюдается.Аишу привела в клинику тетя, в чьей семье воспитывается девочка. Во время осмотра перед операцией по фиксации открытого перелома врачи обнаружили застарелые переломы, шрамы от порезов, травму позвоночника и свежие следы укусов, синяки от ремня и другие травмы.Вначале медики приняли решение об ампутации правой и, возможно, левой руки. Однако затем ребенка отправили в Москву в клинику Рошаля. В столичной больнице медики дали более благоприятный прогноз: левую руку удастся спасти. Однако за правую врачам еще придется побороться. Врачи констатировали сухую гангрену пальцев и "грубые изменения мышц плеча и предплечья". Решено в настоящий момент от операции воздержаться для четкого определения жизнеспособности тканей.Тетя Аиши была задержана и арестована на два месяца. Ранее 35-летняя женщина отбывала наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Как ребенок оказался в семье человека, осужденного по такой статье, предстоит разобраться следствию. Родители ребенка найдены, несколько лет назад они уехали из Ингушетии на заработки, оставив дочь в семье брата со стороны отца.