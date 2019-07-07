Для спасения экипажа нового российского пилотируемого космического корабля Федерация в случае нештатной ситуации будут разработаны специальные системы спасения.

Для спасения экипажа нового российского пилотируемого космического корабля "Федерация" в случае нештатной ситуации будут разработаны специальные системы спасения.Как заявили в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия", ссылаясь на доклад генерального директора предприятия Николая Севастьянова, такие системы уже проектируются, они будут действовать на всех этапах полета, в том числе над акваторией Тихого океана, если понадобится приводнение. Кроме того, при запусках "Федерации" планируется привлекать силы Минобороны для помощи в нештатной ситуации.Начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите ПАО "РКК "Энергия" Игорь Верховский заявил накануне, что России нужны экранопланы, которые будут дежурить в Тихом океане в случае нештатных ситуаций при запуске корабля "Федерация" с космодрома Восточный.Выступая на форуме "Инженеры будущего", Верховский указал, что при выведении пилотируемого корабля "Федерация" с космодрома Восточный в случае возникновения нештатной ситуации есть "колоссальная проблема". По его словам, в акватории Тихого океана у РФ нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту."До места прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток — мы можем потерять экипаж", — сказал специалист, слова которого приводит "Интерфакс".В пресс-службе РКК "Энергия" отметили, что Верховский не является разработчиком системы и "допустил полемическое суждение".Космический корабль "Федерация" совершит первый полет в космос в 2022 году.