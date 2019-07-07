Поющая телеведущая Ольга Бузова спустя три года вспомнила о своем разрыве с Дмитрием Тарасовым, посвятив ему свой пост в соцсети. Девушка призналась, что до сих пор не может понять, как можно было так лгать.

Поющая телеведущая Ольга Бузова спустя три года вспомнила о своем разрыве с Дмитрием Тарасовым, посвятив ему свой пост в соцсети. Девушка призналась, что до сих пор не может понять, как можно было так лгать.В Международный день поцелуев Ольга Бузова вспомнила, как была счастлива в это время три года назад с ее бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. По ее словам, именно тогда она записала песню "Под звуки Поцелуев" и действительно проспалась и засыпала под них, ничего не подозревая.При этом Ольга Бузова уверяет, что все давно простила, но вот понять, как можно было жить двойной жизнью, понять до сих пор не может."Я никогда не смогу понять, как некоторые люди умудряются так искусно лгать и жить двойной жизнью", – написала звезда.Видимо, пока Ольга не может оправиться от предательства любимого человека. В свое время, казалось, то Тарасов и Бузова были очень счастливы – Ольга делилась фотографиями с романтичных свиданий и празднований годовщин.За жизнью Тарабузиков, как прозвали их поклонники, следила вся страна. Потом фанаты разделились на два лагеря – кто-то вступился за Ольгу, утверждая, что футболист поступил по-свински, кто-то высказывал мнения, что телеведущая была не слишком хорошей женой.