В Афганистане в городе Газни смертник подорвал грузовик со взрывчаткой. В результате атаки не менее 12 человек погибли и 43 получили ранения.

В Афганистане в городе Газни смертник подорвал грузовик со взрывчаткой. В результате атаки не менее 12 человек погибли и 43 получили ранения. Такие данные сообщило агентство Пажвак.Как уточняется, среди погибших – восемь полицейских и четверо гражданских жителей.По данным телеканала Tolo News, атака была совершена на офис национального управления безопасности утром в воскресенье, 7 июля. Движение "Талибан" (запрещено в России) взяло на себя ответственность за взрыв, передает РИА Новости.