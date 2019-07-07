Тысяча активных молодых людей приехала со всей России приехала в Подмосковье на пятый по счету образовательный форум Территория смыслов. Там в этом году много нового.

Тысяча активных молодых людей приехала со всей России приехала в Подмосковье на пятый по счету образовательный форум "Территория смыслов". Там в этом году много нового.Покорить высоту с первых секунд, забывая страхи, не замечая препятствия. Шагнуть в неизвестность навстречу приключениям. Испытание на прочность — только начало пути. Впереди — море безграничных возможностей. А за спиной уже тысячи километров.Творческая команда страны — первая смена главного молодежного форума. Это "Территория смыслов", где все, конечно, со смыслом. Здесь задают тренды и создают проекты, способные изменить будущее.Каждый день расписан по минутам: лекции, мастер-классы, диалоги на равных с теми, кто сейчас у руля."Главное богатство страны — это люди. А главная ответственность государства — создать возможности для реализации таланта каждого человека", — считает Сергей Кириенко, замглавы администрации президента.Встреча неформальная, круг тем не ограничен. И первый же вопрос — о социальных лифтах: как из глубинки уехать в столицу?- Не хватает социальных лифтов для молодых педагогов. Хотелось бы попросить помощи в трудоустройстве в Москве.- Если бы не было социальных лифтов, мы бы с вами не встретились, — отметил Кириенко.И этот форум — тоже трамплин. К новым вершинам. Возможность выиграть миллион рублей на собственный проект. Или даже три, если работать будут в команде. Есть оригинальная идея, значит, ничего невозможного."Мы не кормим детей ожиданиями. Мы сразу кормим их мороженым. Стилизованным. Россия — страна возможностей. Мы очень долго жили в стране обязанностей. Надо сделать так, чтобы дети сразу оказались в стране возможностей", — отметил заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Каспржак.И это уже пятый, юбилейный, сезон форума. Но лето-2019 будет особенным.На берегу живописного озера – "Территория смыслов": крупнейшая образовательная площадка страны поменяла прописку. Точка притяжения — Солнечногорск. И в этих декорациях теперь будет работать круглый год. Уже совсем скоро здесь ждут экологов, волонтеров, блогеров и начинающих политиков. Скорость набрана. Главное не сбавлять оборотов.