4 июля в США отметили свой главный праздник - День независимости. Президент Трамп обещал американцам, что это будет незабываемое событие - военный парад.

4 июля в США отметили свой главный праздник — День независимости. Президент Трамп обещал американцам, что это будет незабываемое событие — военный парад. "У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное. У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице", — заявил Трамп.Опозорился. То, что произошло 4 июля, политические оппоненты Трампа будут припоминать ему еще долго. Конфуз усугубляется еще и тем, что в США — в разгаре кампания по выборам президента. И Трамп идет на второй срок. Так вот из обещанной техники к мемориалу Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне Пентагон смог доставить -- и то не самоходом, а на платформах -- две старые боевые машины "Брэдли", с пятнами ржавчины и облупленной краской. Причем стволы 25-миллиметровых пулеметов у БМП отсутствовали, а зияющие отверстия просто были заклеены скотчем. Еще таким же образом удалось дотащить несколько танков "Абрамс" — тоже далеко не новых. В небе, правда, мелькнули несколько самолетов. Зато солдаты маршировали под проливным дождем.Но речь Трамп заготовил на 20 минут и произносил ее из-за бронированного стекла. Для начала американский президент почему-то объявил, что уже очень скоро флаг США появится на Луне и Марсе. "Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и в скором времени установим американский флаг на Марсе", — отметил Трамп. Ну, что будет потом, никто не знает. Но пока американцы на МКС летают лишь российскими ракетами "Союз".Затем Трамп блеснул знаниями о новейших разработках в области военной авиации. "Более 65 лет ни одни Военно-воздушные силы противника не смогли убить ни одного американского солдата, потому что небо принадлежит США. ВВС США, которые вы увидите, представлены замечательными и совершенно новыми F-22 Raptor с военно-воздушной базы "Лэнгли", — сказал Трамп.Это ничего, что американский F-22 уже 8 лет как снят с производства? Зато под конец Трамп добил всех познаниями в американской истории, заявив, что в Войне за независимость (закончилась в 1783 году) американская армия "захватила воздух" и "заняла аэропорты". Но это ничего. Быть может, Трамп уже слишком давно ходил в школу, иначе бы он помнил, что первый самолет братьев Райт поднялся в воздух лишь в начале ХХ века, то есть -спустя 120 лет после Войны за независимость. Но это так, к слову.История и вправду не сильная сторона Трампа. Так, еще пару лет назад он вдруг заявил, что США выиграли две мировые войны. И это при том что в Первую мировую и во Вторую США вступали под занавес лишь для того, чтобы не пропустить послевоенный передел мира в своих интересах.