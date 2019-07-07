Президент США Дональд Трамп свалил вину за свою сбивчивую речь на праздновании Дня независимости на дождь и сломавшийся телесуфлер.

Президент США Дональд Трамп свалил вину за свою сбивчивую речь на праздновании Дня независимости на дождь и сломавшийся телесуфлер. Трамп, говоря о событиях войны за независимость США в 1775-1783 годах, упомянул захват Континентальной армией "аэропортов". Это при том, что самолет братьев Райт совершил первый полет только через 120 лет, пишет ТАСС.Далее Трамп рассказал о героическом сражении у форта Макгенри. Оборона форта действительно героическая страница в истории американской армии, но произошла в 1814 году, и к событиям войны за независимость не имеет никакого отношения.Рассказывая о причинах своих оговорок журналистам, Трамп все больше запутывал ситуацию. Так, обвинив дождь в поломке телесуфлера, президент одновременно заявил, что знал речь наизусть и помощь ему была и не нужна."Я очень хорошо знал речь, так что мог обойтись и без телесуфлера, но телесуфлер отключился, а вообще-то на него и без того было сложно смотреть из-за дождя", — подкинул загадок Трамп.Американцы, слушавшие выступление своего президента 4 июля, остались в недоумении. Трамп продемонстрировал не только отсутствие исторических знаний, но пренебрежение логикой.