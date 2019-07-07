В Свердловской области на 44 километре автодороги Карпинск - Кытлым взорвался бензовоз. По предварительным данным, в результате ЧП три человека погибли и шесть получили ранения.

В Свердловской области на 44 километре автодороги Карпинск – Кытлым взорвался бензовоз. По предварительным данным, в результате ЧП три человека погибли и шесть получили ранения. О происшествии СМи сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.Как уточняется, инцидент произошел в 00:15 по местному времени (22:15 по времени Москвы). Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн направлялся для дозаправки техники в поселке Кытлым. Он разрешил семи туристам ехать на верху цистерны. Спустя некоторое время водитель, не справившись с управлением, съехал в кювет, в результате чего бензовоз загорелся и взорвался. По предварительным данным, три человека погибли. Еще шесть человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Их экстренно госпитализировали, передает РИА Новости.В настоящее время на месте происшествия работают врачи скорой помощи, следственно-оперативная группа и наряд ГИБДД. В результате взрыва вспыхнул не только сам автомобиль, но и лесной массив, находящийся рядом. Огонь удалось локализовать. Правоохранители устанавливают личности погибших и пострадавших.