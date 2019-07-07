Состязания ведущей американской лиги смешанных единоборств в Лас-Вегасе стали едва ли не самыми кровавыми в последние годы. Сразу несколько участников после боев отправились в госпиталь, а экс-чемпиону Лиги Люку Рокхолду сломали челюсть.

Состязания ведущей американской лиги смешанных единоборств в Лас-Вегасе стали едва ли не самыми "кровавыми" в последние годы. Сразу несколько участников после боев отправились в госпиталь, а экс-чемпиону Лиги Люку Рокхолду сломали челюсть.Рокхолд, который был чемпионом UFC в среднем весе, решил продолжить карьеру в более тяжелой категории. И в первом же бою в рамках полутяжелого веса от встретился с весьма сильным ударником из Польши Яном Блаховичем. Поляк отправил американца в нокаут ударом левой рукой, сломав при этом сопернику челюстные кости. К слову, это не первый перелом челюсти у Рокхолда.Как уже сообщали 33Live.RuRu, в главном бою вечера чемпион Лиги Джон Джонс по очкам в пяти раундах выиграл у бразильца Тиаго Сантоса. Поединок так вымотал спортсменов, что они покидали октагон в инвалидных колясках.Еще одну серьезнейшую травму получил известный боец Бен Аскрен, который уже на 5-й (!) секунде боя с Хорхе Масвидалем пропустил удар "летящее колено" и упал на помост без признаков сознания. Его также уводили из зала буквально под руки, а затем незамедлительно госпитализировали.