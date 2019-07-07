Злоумышленник, работавший кладовщиком, тайно вывозил строительный материал с территории объекта и сдавал похищенное в металлоприем...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в хищении строительного материала.В ОМВД России по району Раменки г. Москвы поступило заявление о краже от представителя строительной компании. Мужчина сообщил, что с территории строительного объекта, расположенного на улице Лобачевского, пропал строительный материал – арматура. Материальный ущерб составил около 675 тысяч рублей.В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник, работавший кладовщиком, в ночную смену тайно вывозил строительный материал с территории объекта, сдавал похищенное в металлоприем, а вырученными средствами распоряжался по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93