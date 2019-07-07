В соответствии с российским законодательством, взятки являются видом правонарушения, ответственность за которое наступает на основании ст. 290 и 291 УК РФ.

Противодействие коррупции, формирование негативного отношения к коррупционным проявлениям – одно из направлений, по которому работают органы внутренних дел.В соответствии с российским законодательством, взятки являются видом правонарушения, ответственность за которое наступает на основании ст. 290 и 291 УК РФ.Это серьезный вид экономического преступления, мера ответственности за которое может быть связана, в том числе, с реальным лишением свободы.Одна из классификаций взяток связана с формой, в которой они даются: 1) Явная взятка (передача определенной ценности незамедлительно или впоследствии, после заключения устного договора); 2) Завуалированная взятка выдается не напрямую, а завуалированно (например, в виде предоставления товаров с существенной скидкой).Еще одна классификация взяток связана со временем их передачи. Взятка-подкуп дается должностному лицу до совершения какого-либо действия (бездействия), а взятка-вознаграждение - после выполнения взятых на себя обязательств взяткополучателем.Прямым нарушением закона (ст. 291.1. УК РФ) является посредничество в передаче взятки.Посредничество подразумевает действия третьих лиц, которые способствовали заключению договоренности между взяткодателем и взяткополучателем, или действия по непосредственной передаче денег и иных материальных ценностей от одной стороны к другой.Посредники, чаще всего, используются, чтобы облегчить процесс передачи денег и остаться участникам правонарушения «в тени». Посредник играет роль курьера, который нередко получает определенный процент от сделки. Тяжесть наказания зависит от суммы взятки, при этом наказанию подлежит даже обещание или предложение посредничества во взяточничестве.Уголовная ответственность предусмотрена и за провокацию взятки, то есть передачу денег должностному лицу без его ведома или согласия, а также в целях очернить его или создать вид вымогательства взятки. В данном случае наказание наступает на основании статьи 304 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.