Внедорожник Mercedes GL упал в мелиоративный канал недалеко от Белоозерска (Брестская область, Белоруссия). В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.

Внедорожник Mercedes GL упал в мелиоративный канал недалеко от Белоозерска (Брестская область, Белоруссия). В машине находились десять человек, пятеро из них погибли. Это трое маленьких детей (9-летний мальчик и девочки 4 и 9 лет) и двое взрослых (мужчина и женщина). Четыре пассажира и водитель выбрались из канала самостоятельно.Выяснилось, что водитель 1988 года рождения не справился с управлением, потому что был сильно пьян. Его уже лишали прав за пьяное вождение в 2009 году, передает РИА Новости.