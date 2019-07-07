В порт итальянского острова Лампедуза вошло судно Alex с мигрантами на борту, принадлежащее неправительственной организации Mediterranea. Таким образом, организация проигнорировала запрет вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини мигрантам сходить на берег.

В порт итальянского острова Лампедуза вошло судно Alex с мигрантами на борту, принадлежащее неправительственной организации Mediterranea. Таким образом, организация проигнорировала запрет вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини мигрантам сходить на берег. Такую информацию сообщает агентство Reuters.Как уточняется, представители Mediterranea отклонили предложение властей Мальты направиться в столицу этой страны Валетту, объясняя решение санитарными условиями на борту судна, а также проблемами со здоровьем у мигрантов.В настоящее время отряды полицейских ожидают мигрантов на причале. На борту судна находится 41 человек, передает ТАСС.Последняя попытка судна с мигрантами войти в порт Лампедузы, игнорируя запрету властей, завершилась арестом капитана судна Sea Watch Каролы Ракете. Позднее судья постановил освободить Ракете из-под домашнего ареста. Также с нее было снято обвинение в оказании сопротивления военным. Теперь Карола Ракете будет отвечать на обвинения в пособничестве незаконной перевозке мигрантов.