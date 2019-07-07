Прощай лето, доставайте теплую одежду, - жители Нижнего Новгорода обсуждают необычное явление, которое наблюдалось в одном из районов города, где выпал так называемый рыхлый град, внешне напоминающий снег.

В воскресенье, 7 июля, жители одного из районов Нижнего Новгорода стали свидетелями необычного явления, снятого на видео очевидцем.Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Мокееву, в городе выпал рыхлый град.Внешне он напоминает снег, и многие горожане восприняли его именно так. Социальные сети пестрят комментариями про прощание с летом и ироничными призывами доставать с полок теплую одежду.Специалист гидрометцентра отметил, что в последний раз летний снегопад в Нижнем Новгороде наблюдался 36 лет назад – в 1983 году.