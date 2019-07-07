В центре Ростова-на-Дону два человека пострадали в результате взрыва баллона с фреоном на крыше здания.

В центре Ростова-на-Дону два человека пострадали в результате взрыва баллона с фреоном на крыше здания. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области.Как уточняется, взрыв баллона с фреоном произошел на крыше здания, расположенного по адресу Буденновский проспект, дом 23а, при проведении работ. В результате ЧП пострадали два человека, их доставили в больницу.В здании находится ресторан сети быстрого питания KFC. В момент происшествия в здании не было посетителей, только пять человек персонала, никто из них не пострадал, передает ТАСС. Пострадали двое рабочих, которые ремонтировали систему кондиционирования на крыше. В результате взрыва частично обрушился подвесной потолок.В ликвидации последствий инцидента задействованы 35 человек и девять единиц спецтехники.