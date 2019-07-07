Американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, ранее обвиняемого в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, арестовали в субботу, 6 июля. Его обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, ранее обвиняемого в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, арестовали в субботу, 6 июля. Его обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на источники.Как уточняется, Эпштейна арестовали вечером в субботу в районе Нью-Йорка в связи с обвинениями, которые предъявила федеральная прокуратура. Ожидается, что миллиардер предстанет перед судом в понедельник, 8 июля.По данным телеканала CBS Miami, Эпштейна задержали в аэропорту Нью-Джерси после того, как его личный самолет прибыл из Парижа. Также, по информации телеканала, в квартире обвиняемого в Нью-Йорке был проведен обыск.В 2007 и 2008 годах Джеффри Эпштейна обвиняли в растлении несовершеннолетних, напоминает РИА Новости. Тогда было установлено, что Эпштейн платил несовершеннолетним девушкам за интимные услуги, а также мог предоставлять другим людям услуги этих девушек. Но благодаря действиям адвокатов финансиста, обвинения против него были сведены к менее тяжелым. Признав себя виновным в сексуальных преступлениях, Эпштейн отсидел в тюрьме 13 месяцев.