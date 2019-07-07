Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив. Об этом СМИ сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив. Об этом СМИ сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.Как уточняется, в результате ЧП водитель и еще пять человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Три человека погибли.Установлено, что водитель бензовоза подвозил на цистерне семерых туристов, но не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автомобиль загорелся и взорвался.К настоящему времени пожар удалось ликвидировать. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет. Дорога Карпинск — Кытлым, на которой произошло ЧП, является технологической, применяется при добыче полезных ископаемых, не имеет ни местного, ни областного, ни федерального значения.