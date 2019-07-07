В Иркутской области в зоне подтопления остаются около 350 жилых домов. Все они находятся в Тулуне. Как сообщают в МЧС, это сейчас единственный населенный пункт, из которого вода пока не ушла полностью. Министерство обороны пообещало дополнительно перебросить в Иркутскую область батальон железнодорожной бригады, а также самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, грейдры и катки.

В Иркутской области в зоне подтопления остаются около 350 жилых домов. Все они находятся в Тулуне. Как сообщают в МЧС, это сейчас единственный населенный пункт, из которого вода пока не ушла полностью.В результате наводнения в регионе погибли 22 человека, судьба 11 неизвестна, передает телеканал "Россия 24".По словам вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий, на восстановление может понадобиться около 8,5 миллиарда рублей. Еще 10 миллиардов пойдет на обеспечение жильем пострадавших от наводнения. Где будут строить новые дома, должны определить в ближайшее время.Тем временем Министерство обороны пообещало дополнительно перебросить в Иркутскую область батальон железнодорожной бригады, а также самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, грейдры и катки. Военные планируют завершить свою часть восстановительных работ через две недели. Сейчас они расчищают завалы в районах, пострадавших от наводнения, раздают местным жителям питьевую воду и оказывают медицинскую помощь.