Известный концертный менеджер Геннадий Руссу рассказал о
симпатии артиста к певице. По его словам, Дмитрий Дюжев желал петь только с
Алсу.
Известный концертный менеджер Геннадий Руссу рассказал о
симпатии артиста к певице. По его словам, Дмитрий Дюжев желал петь только с
Алсу.
Руссу отметил, что в
свое время работал с Тамарой Гвердцители, и в его правилах всегда было – не
отвергать никаких предложений. Бывало, менеджер заставлял исполнительницу ехать
на съемки и интервью, даже если она этого не очень хотела.
Геннадий Руссу также поведал,
что однажды ему пришлось повоевать с Тамарой Гвердцители по поводу программы
Первого канала "Две звезды". Он выбрал ей для участия в шоу в партнеры Дмитрия
Дюжева, отвергнув варианты с Алексеем
Булдаковым и Ефимом
Шифриным.
"Я понятия не имел, как
он поет. Я только знал, что у него есть своя публика – более молодая. И
посчитал, что они с Тамарой смогут привлечь друг другу новых поклонников", -
цитирует концертного менеджера Однако у Дмитрия
Дюжева, оказывается, были другие предпочтения – ему в этом плане больше
нравилась Алсу.
Так, на Первом канале Геннадию Руссо
заявили, что не желает петь с Тамарой Гвердцители, а хочет только
с Алсу.
"Раз так, тогда нам этого не надо", – ответил на это менеджер. Да и сама
Гвердцители хотела петь с Ефимом Шифриным.
Уговорить стоило больших трудов. Но в итоге настойчивый Руссу все же добился, чтобы певицу
поставили в пару с актером. "И когда они победили в "Двух звездах", все в один
голос стали говорить, что с самого начала видели этот дуэт именно в таком
составе", – поделился концертный менеджер.