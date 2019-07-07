Известный концертный менеджер Геннадий Руссу рассказал о симпатии артиста к певице. По его словам, Дмитрий Дюжев желал петь только с Алсу.

Известный концертный менеджер Геннадий Руссу рассказал осимпатии артиста к певице. По его словам, Дмитрий Дюжев желал петь только сАлсу.Руссу отметил, что всвое время работал с Тамарой Гвердцители, и в его правилах всегда было – неотвергать никаких предложений. Бывало, менеджер заставлял исполнительницу ехатьна съемки и интервью, даже если она этого не очень хотела.Геннадий Руссу также поведал,что однажды ему пришлось повоевать с Тамарой Гвердцители по поводу программыПервого канала "Две звезды". Он выбрал ей для участия в шоу в партнеры ДмитрияДюжева, отвергнув варианты с АлексеемБулдаковым и ЕфимомШифриным."Я понятия не имел, какон поет. Я только знал, что у него есть своя публика – более молодая. Ипосчитал, что они с Тамарой смогут привлечь друг другу новых поклонников", -цитирует концертного менеджера Однако у ДмитрияДюжева, оказывается, были другие предпочтения – ему в этом плане большенравилась Алсу.Так, на Первом канале Геннадию Руссозаявили, что не желает петь с Тамарой Гвердцители, а хочет толькос Алсу."Раз так, тогда нам этого не надо", – ответил на это менеджер. Да и самаГвердцители хотела петь с Ефимом Шифриным.Уговорить стоило больших трудов. Но в итоге настойчивый Руссу все же добился, чтобы певицупоставили в пару с актером. "И когда они победили в "Двух звездах", все в одинголос стали говорить, что с самого начала видели этот дуэт именно в такомсоставе", – поделился концертный менеджер.