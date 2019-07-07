Российский среднемагистральный самолет МС-21 может получить сертификат Росавиации в 2020 году. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на совещании по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.

Российский среднемагистральный самолет МС-21 может получить сертификат Росавиации в 2020 году. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на совещании по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.Сертификация и подготовка к серийному производству самолетов МС-21 — главная тема, которая обсуждается сегодня на совещании в Иркутске. Построены и проходят летные и наземные испытания пять лайнеров. Еще одна машина готовится к испытаниям с российскими двигателями.В настоящее время специалисты оценивают поведение лайнеров в различных условиях и режимах, в том числе до высоты 12 тысяч метров. Получение российского сертификата планируется в 2020 году, начало серийного производства — в 2021. Портфель твердых заказов составляет 175 машин. Программа, по словам вице-премьера Юрия Борисова, реализуется достаточно успешно, но, впрочем, сталкивается с серьезным давлением.Минпромторг и корпорация "Иркут" работают над заменой деталей на российские аналоги. Это позволит обеспечить технологическую независимость производства лайнеров МС-21 от санкционной продукции. Узкофюзеляжный среднемагистральный самолет производства Иркутского авиазавода должен составить основную конкуренцию китайскому Comac C919. Плюс МС-21 претендует на коммерческую нишу Boeing 737 MAX, Airbus A220 и Airbus A320neo.