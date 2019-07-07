Продолжают бушевать страсти вокруг возможного трансфера чемпионат мира в составе сборной Франции Поля Погба из английского Манчестер Юнайтед в мадридский Реал или итальянский Ювентус. Пока лидером гонки был испанский клуб, но Юве не сдается: Турин предлагает за француза круглую сумму.

Продолжают бушевать страсти вокруг возможного трансфера чемпионат мира в составе сборной Франции Поля Погба из английского "Манчестер Юнайтед" в мадридский "Реал" или итальянский "Ювентус". Пока лидером гонки был испанский клуб, но "Юве" не сдается: Турин предлагает за француза круглую сумму.Напомним, что взрослым Погба на клубном уровне играл только за "МЮ" и "Ювентус", переходя из клуба в клуб. Последний переход случился в 2016 году и "Юнайтед" заплатили за полузащитника 88 млн фунтов стерлингов или 105 млн евро.И вот теперь сам игрок хочет вновь покинуть Манчестер и, кажется, склоняется к переезду в Мадрид, но итальянская "Старая синьора" предложила за возвращение Погба 120 млн фунтов или 135 млн евро, сообщает британская The Times. Думается, что "Реал" также способен ответить на столь серьезное предложение.Но самое интересное, что несмотря на громадные суммы потенциального трансфера и желание самого футболиста уехать, "МанЮнайтед" хочет сохранить хавбека, поскольку тренер команды Оле-Гуннар Сульшер видит в нем одного из тех, вокруг кого он хотел бы строить новую команду. Так что в истории с трансфером не все так однозначно.