Сильный ветер на большой высоте над космодромом вновь заставил компанию Arianespace отложить вывод в космос разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1.

Сильный ветер на большой высоте над космодромом вновь заставил компанию Arianespace отложить вывод в космос разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1. Синоптики космодрома Куру во Французской Гвиане не дали добро на старт ракеты-носителя. Предыдущие даты запуска — 5 июля и 7 июля — также были забракованы по погодным условиям, пишет ТАСС. Новая дата будет объявлена позднее.Серия из двух спутников Falcon Eye создана для ОАЭ компаниями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space.