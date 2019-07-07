Сразу четыре каршеринговых автомобиля стали жертвами невнимательного автомобилиста в Сочи. Как рассказал очевидец аварии, мужчина, находившийся за рулем легковушки, отвлекся на свой смартфон, и не справился с управлением транспортным средством.

Водитель легкового автомобиля протаранил стоянку каршеринговых машин – инцидент, попавший в объектив регистратора очевидца, произошел на улице Конституции в Сочи.Как рассказал очевидец аварии, мужчина, находившийся за рулем легковушки, отвлекся на свой смартфон и не справился с управлением транспортным средством.Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась сразу в четыре припаркованных прокатных авто.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.