Сразу четыре каршеринговых автомобиля стали жертвами невнимательного автомобилиста в Сочи. Как рассказал очевидец аварии, мужчина, находившийся за рулем легковушки, отвлекся на свой смартфон, и не справился с управлением транспортным средством.
Водитель легкового автомобиля протаранил стоянку каршеринговых машин – инцидент, попавший в объектив регистратора очевидца, произошел на улице Конституции в Сочи.
Как рассказал очевидец аварии, мужчина, находившийся за рулем легковушки, отвлекся на свой смартфон и не справился с управлением транспортным средством.
Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась сразу в четыре припаркованных прокатных авто.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.