Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить мост в станице Луганской, когда ополченцы отодвинут свои укрепления. Во время строительства людям обеспечат возможность пересекать линию разграничения.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить мост в станице Луганской, когда ополченцы отодвинут свои укрепления. Во время строительства людям обеспечат возможность пересекать линию разграничения.Зеленский подчеркнул, что публично договорился с правительством о финансировании. Мост будет построен быстро, нужно только отодвинуть укрепления вглубь.Ранее сообщалось, что украинский лидер посетил район разведения сил в станице вместе с главой Евросовета Дональдом Туском. И прошел более 500 метров дальше нулевой позиции ВСУ, передает РИА Новости.Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в 2014 году, когда те заявили о своей независимости после госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.