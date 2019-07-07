Украинский президент Владимир Зеленский вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском осмотрел разрушенный мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в самопровозглашенную Луганскую народную республику. О посещении Зеленским моста, разрушенного Вооруженными силами Украины, сообщил Луганскинформцентр.

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском осмотрел разрушенный мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в самопровозглашенную Луганскую народную республику. О посещении Зеленским моста, разрушенного Вооруженными силами Украины несколько лет назад, сообщил Луганскинформцентр.Зеленский и Туск подошли к разрушенному мосту и оценили его состояние, оставаясь на подконтрольной украинским военным территории. Украинский президент также пообщался с людьми, пересекающими линию соприкосновения на КПП "Станица Луганская". С некоторыми из них Зеленский даже фотографировался и делал селфи, передает РИА Новости.Линия соприкосновения в районе Станицы Луганской проходит по реке Северский Донец, там расположен единственный официально работающий пункт пропуска в зоне ответственности ЛНР. Мост через реку украинские военные подорвали в начале 2015 года, частично разрушив его. Пешее движение по мосту возможно по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту сейчас невозможно. ЛНР не раз предлагала этот мост восстановить.Ранее в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили о завершении предусмотренного Минскими соглашениями процесса разведения сил и средств на участке линии соприкосновения у Станицы Луганской. Зеленский назвал это первым шагом к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса.