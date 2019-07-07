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<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2019-zelenskogo-xotyat-proverit-na-narkotiki.html" target="_blank">Зеленского хотят проверить на наркотики</a> - Глава Незалежной Владимир Зеленский навлек на себя подозрения в употреблении наркотиков. В Сети появилось виде с одного из заседаний, на котором президент ведет себя ну очень странно.