Известный португальский специалист Жозе Моуринью не стал подписывать тренерский контракт с китайским футбольным клубом Гуанчжоу Эвергранд. Как сообщают инсайдеры, экс-наставнику Реала, Интера, Челси и Манчестер Юнайтед предлагали 100 млн евро за три года.

Известный португальский специалист Жозе Моуринью не стал подписывать тренерский контракт с китайским футбольным клубом "Гуанчжоу Эвергранд". Как сообщают инсайдеры, экс-наставнику "Реала", "Интера", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" предлагали 88 млн фунтов стерлингов или 100 млн евро за три года.Ежегодная зарплата Моуринью в Китае могла составить гарантированные 31 млн евро плюс бонусы за успехи клуба на внутренней и международной аренах, информирует Sky Sports. При этом, как сообщили люди из близкого круга португальца, он мог выбрать срок действия соглашения.Моуринью отказался. И тому есть две причины. Во-первых, португальский специалист неоднократно ранее говорил, что хочет работать только на высшем уровне в топ-клубах Европы. А во-вторых, сеньор Жозе не захотел перевозить в Китай свою семью.